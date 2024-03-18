Халву из Узбекистана раскупают в Омане

В Омане стартовали продажи кокандской халвы. Первая партия весом 150 кг реализуется в Маскате. В будущем поставки халвы в арабское государство могут быть увеличены.

Кокандская халва поступила на рынок Омана из Узбекистана. Интерес к узбекской сладости большой, халва может стать лидером продаж в султанате.

В Оман прибыла первая партия халвы из Узбекистана. Всего доставлено 150 кг сладостей, они уже поступили в продажу в Маскате.

Ранее состоялись переговоры узбекистанской и оманской сторон по вопросу развития сотрудничества и экспорта кокандской халвы. Представители Омана выразили большой интерес к этому продукту, было отмечено что узбекская халва не только имеет высокое качество, но и отличается привлекательной упаковкой, что позволит экспортной сладости выйти в лидеры продаж в Омане.

Кокандская халва - один из гастрономических брендов Узбекистана. В Оман экспортируется халва фабрики «Аввали».