Названы 10 блюд, которые обязательно надо попробовать в Узбекистане

Что попробовать в Узбекистане туристу? Внимания достойны как горячие мясные блюда, так и десерты. Названы 10 главных блюд Узбекистана.

Сервис путешествий OneTwoTrip составил небольшой гастрономический гид «Узбекистан: не только плов и халва».

Конечно, плов - знаковое блюдо в Узбекистане. Его готовят из риса, мяса и овощей с добавлением ароматный специй.

Также туристам на отдыхе в Узбекистане стоит попробовать самсу, представляющую из себя сытный пирожок с бараниной, испеченный в тандыре.

Внимания стоят манты - крупные пельмени с рубленной начинкой, приготовленные на пару, а также ханум - отдаленный родственник пельменей, рулетик из тонкого теста с мясной или овощной начинкой, приготовленный на пару.

В Узбекистане есть знаменитые супы: лагман - блюдо с длинной широкой домашней лапшой, бараниной и овощами; шурпа - густой суп с наваристым мясным, обычно бараньим, бульоном и целыми или крупно нарезанными овощами.

Также в Узбекистане есть свой шашлык, готовят его из баранины, в меню ищите «кабоб».

Сладкие блюда в республике стоят отдельного внимания. Главный узбекский десерт - халва, ее готовят из сахара, орехов и сливочного масла. Многим понравится нават – традиционный сахар, который в Узбекистане готовят из виноградного сока. Кроме того, рекомендуется попробовать необычный десерт бехи-дулма - айва, фаршированная орехами с медом, приготовленная на пару.