Хачатрян: Армения больше не поддерживает сепаратизм в Азербайджане

Президент Армении напомнил, что Карабах - Азербайджан, и сообщил, что власти Армении не намерены поддерживать то, что осталось от сепаратистского проекта в Карабахском районе Азербайджана.

Президент Армении Ваагн Хачатрян выступил против сохранения так называемых структур самоупразднившегося незаконного сепаратистского режима, ранее находившегося на территории Азербайджана.

Хачатрян сообщил, что не видит смысла в возможном сохранении каких угодно сепаратистских организаций, переехавших из Ханкенди в Армению.

"Есть Республика Армения и ее институты действуют"

– президент Армении

Он также напомнил, что Карабах - часть Азербайджана, это было признано Арменией еще в 1991 году, так что заявления о том, что текущее армянское руководство "сдало" Карабах являются несостоятельными.

Напомним, сепаратистский режим, который не был признан даже властями Армении, существовал на оккупированной территории Азербайджана более 30 лет. Этой осенью он прекратил существование после локальной операции Азербайджана в Ханкенди.