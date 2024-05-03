Грузовик протаранил остановку в Казахстане

Авария с участием грузовика унесла две жизни в Казахстане. Трое раненых сейчас находятся в больнице. По факту ведется следствие.

Крупное ДТП произошло на юге Казахстана, когда грузовик врезался в автобусную остановку, погубив несколько человек. Грузовик, вышедший из-под контроля водителя, не смог остановиться и врезался прямо в остановку, где находилось много людей. Инцидент вызвал панику среди пассажиров и очевидцев.

«В ночь на 12 мая при патрулировании поселка Байсерке у полицейских экипажа "Беркут-35" вызвала подозрение автомашина ЗИЛ-131. Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования»

– начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.

Далее правоохранитель отметил, что водитель большегруза потерял управление авто и на скорости врезался в автобусную остановку на 32-м км автодороги Алматы – Жетыген. По факту проводится расследование, выясняются все обстоятельства дела.