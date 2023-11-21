Грузию потрясло на 4

На Юге Грузии было зафиксировано землетрясение. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Юг Грузии потрясло землетрясение, магнитуда сейсмособытия составила четыре. Его эпицентр залегал на глубине тринадцати километров. В результате ЧП разрушений нет, о погибших и пострадавших также ничего не известно.

Сейсмологи отметили, что стоит покинуть помещение при первых толчках, а если этого сделать не удалось нужно встать у внутренней стены или несущих опор. На улице необходимо выйти на открытое место.

Если землетрясение настигло во время поездки на авто необходимо также держаться подальше от зданий. Кроме того, рекомендуется не покидать авто до тех пор, пока землетрясение не прекратится.