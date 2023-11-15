Два землетрясения потрясли регионы Кавказа

Землетрясения произошли в Чеченской Республике и Ставропольском крае. Первое землетрясение произошло в 87 км от Грозного, магнитуда – 3,4. Второе – в 21 км от Ставрополя, магнитуда составила 3,7.

Сразу два землетрясения произошли в регионах Северного Кавказа – Чечне и Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда первого землетрясения составила 3,4. Оно случилось в 19:15 мск в 87 км от Грозного. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Второе землетрясение потрясло Ставропольский край. Подземные толчки были зафиксированы в 20:29 мск, в 21 км от краевого центра. Эпицентр находился на глубине 5 км.