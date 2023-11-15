Вестник Кавказа

Границу Азербайджана и Грузии потрясло землетрясение

Границу Азербайджана и Грузии потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду вечером на азербайджано-грузинское границе произошло землетрясение магнитудой 4,7. В результате подземных толчков никто не пострадал

В среду, 29 ноября, сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Азербайджана и Грузии.

Магнитуда подземных толчков составила 4,7. Они произошли в 18:49 (мск).

Его эпицентр располагался примерно в 30 км от азербайджанского города Мингечаур, а очаг – на глубине 10 км.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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