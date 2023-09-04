Грузию посетит глава дипломатии ЕС

Опубликовано: 15:35, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузию посетит глава евродипломатии Шарль Мишель. Планируется, что он обсудит с властями страны вопрос предоставление стране статуса государства-члена ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с рядом заявлений относительно вступления Грузии в Евросоюз.

Во-первых, он заявил о готовящемся визите главы евродипломатии в Тбилиси и отметил, что правительство работает над выполнением необходимых условий. По его словам, готовящийся визит поможет руководству ЕС оценить эти усилия.

"Мы выполняем и уже выполнили все 12 рекомендаций. Мы делаем максимум. У нас постоянная коммуникация с нашими европейскими коллегами. Через несколько дней мы ожидаем господина Борреля, которому мы еще раз передадим обновленную информацию о том, где мы находимся в процессе имплементации 12 рекомендаций"

– Ираклий Гарибашвили

Во-вторых, он обрушился с критикой на президента Грузии и оппозицию страны, которые за 6 минувших лет ничего не сделали для вхождения страны в семью европейских народов.

В свою очередь, глава правящей партии "Грузинская мечта" заверил, что его страна первой войдет в ЕС из стран-претенденток на членство в союзе.