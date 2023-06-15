Грузию и Россию соединит новая дорога

Опубликовано: 12:14, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В направлении ТПП «Верхний Ларс» будет построена новая дорога.

В направлении грузино-российской границы ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" начнется строительство обновленной дороги. На эти цели департаментом автомобильных дорог Грузии был объявлен тендер в размере 245,9 млн лари ($94,2 млн).

Сообщается, что новая дорога станет продолжением уже действующей объездной дороги Арша-Степанцминда. Также она станет одним из узловых участков новой магистрали, благодаря которому до поселка Коби можно будет добираться минуя Степанцминда.