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Грузию и Россию соединит новая дорога

Грузию и Россию соединит новая дорога
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В направлении ТПП «Верхний Ларс» будет построена новая дорога.

В направлении грузино-российской границы  ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" начнется строительство обновленной дороги. На эти цели департаментом автомобильных дорог Грузии был объявлен тендер в размере 245,9 млн лари ($94,2 млн).

Сообщается, что новая дорога станет продолжением  уже действующей объездной дороги Арша-Степанцминда. Также она станет одним из узловых участков новой магистрали, благодаря которому до поселка Коби можно будет добираться минуя Степанцминда.

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