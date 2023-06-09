Тоннель на Военно-Грузинской дороге к Верхнему Ларсу временно закроют

Опубликовано: 19:43, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расположенный на Военно-Грузинской дороге на пути к Верхнему Ларсу тоннель Девдораки станет недоступен для транспорта с полуночи 15 июня. В это время в нем будет идти ремонт.

Тоннель Девдораки на Военно-Грузинской дороге (трасса Мцхета - Степанцминда - Ларс) будет на два дня закрыт для всех видов транспорта, заявил представитель армянского посольства в РФ.

По словам таможенного атташе Ваана Акопяна, проехать по тоннелю, расположенном на трассе, которая ведет к границе с Россией и Верхнему Ларсу, нельзя будет с полуночи 15 июня до полуночи 17 июня, передает Sputnik Армения.

Акопян сослался на грузинский департамент автодорог.

Тоннель закрывается для ремонта. В эти двое суток машины будут двигаться по объездной дороге.