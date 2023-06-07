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«Верхний Ларс» избавят от пробок к 15 июня

Знак ремонтных работ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После реконструкции пропускной пункт «Верхний Ларс» избавится от многокилометровых автомобильных очередей. Здесь будет 39 полос, из них 15 для грузовиков.

Пропускной пункт «Верхний Ларс» будет реконструирован к 15 июня. Об этом сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов. По его словам, к 22 июня очередь из автомобилей будет ликвидирована.

Давыдов также отметил, что будет 39 полос, из них 15 для грузовиков.

"Мы до реконструкции выходили на рекорд 1 200 машин в день грузовых в два направления и 3,5 тыс. легковых. Теперь мы ожидаем, что если было 1 200, то на 1 500 грузовых в день мы должны выходить"

– Руслан Давыдов

Далее он отметил, что даже в условиях реконструкции "Верхний Ларс" - это самый активный пункт пропуска из всех.

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