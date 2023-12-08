Грузинские водители протестуют против растаможки в Армении

Водители машин с грузинскими номерами сегодня вышли на автопробег протеста против обязательной растаможки иностранных автомобилей в Армении.

Решение правительства Армении об обязательной растаможке и предлагаемые условия процедуры не устраивают многих водителей – это сегодня демонстрируют протестным автопробегом водители машин с грузинскими номерами, сообщает в своем Telegram-канале Sputnik Армения.

Пока водители не добрались до Еревана и устроили автопробег на трассе Ереван-Апаран в районе села Агарак, значительно усложнив дорожное движение: таким образом они выражают недовольство решением правительства об обязательной растаможке, которое начнет действовать с 1 января 2024 года.

Решение действительно спорное: согласно документу, за автомобили, ввезенные с целью временного пользования из Грузии или другой страны, не входящей в ЕАЭС, будут платить граждане Армении – их обяжут внести определенную сумму на депозитный счет таможенного органа. Как утверждают протестующие водители, стоимость растаможки крайне высока и совершенно нерентабельна.

Пока до конца текущего 2023 года Кабмин Армении согласился субсидировать растаможку автомобилей в размере до 70% для машин старше 5 лет, за более свежие машины правительство заплатит 40% от суммы растаможки.