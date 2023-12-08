Житель Армении пытался вернуться на родину с незадекларированным $1 млн

Армянская таможня задержала в столичном аэропорту мужчину, пытавшегося провезти с собой незадекларированную крупную сумму денег. В его вещах обнаружили $1 млн.

В аэропорту Еревана обнаружили $1 млн у мужчины, прилетевшего рейсом из Милана. Об этом сообщает Комитет госдоходов Армении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ведомства и Западной таможни-управления досмотрели личные вещи пассажира, являющегося гражданином Армении и Россиии.

В ходе досмотра у него был найден $1 млн, которые он ранее не задекларировал.

По данному факту составили протокол. Вместе с материалами он передан в Следственный комитет Армении.