Грузинские таможенники "завернули" партию зараженного белорусского картофеля

Партия легендарного картофеля из Беларуси не прошла санитарный контроль на грузинской таможне – в клубнях обнаружили вредоносные микроорганизмы.

Грузинские таможенники не пропустили в страну следовавший из Беларуси грузовой автомобиль с партией картофеля, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

Автофургон с 21,5 т белорусского картофеля пытался въехать через КПП "Лагодехи" из Азербайджана, однако легендарный белорусский картофель не смог пройти фитосанитарный контроль, поскольку в нем содержались вредные микроорганизмы, передает Sputnik Грузия.

Автотрейлер с подозрительным картофелем на территорию страны так и не пустили – его вернули в Беларусь в соответствии с грузинским законодательством, добавили в Минфине Грузии.