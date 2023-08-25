На донские овощи ввели карантин из-за картофельной моли

Опубликовано: 22:18, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Донских овощей в продаже станет меньше: под запретом овощи из Веселовского района Ростовской области, в которых обнаружили очаг картофельной моли, не брезгующей любыми овощами и опасной для потребителей.

На Дону объявилась новая напасть: картофельная моль. Но уничтожает она не только картофель, который просто становится непригодным в пищу – она охотно уничтожает и перец, помидоры и баклажаны – именно те овощи, которые особенно популярны у домохозяек для домашних осенних заготовок, сообщили в региональном управлении Росссельхознадзора.

Несмотря на то, что площадь обнаруженного очага вредителя небольшая – всего 24 с небольшим гектара, запрет на вывоз пришлось наложить фактически на всю территорию посадок, чтобы создать буферную фитосанитарную зону, а это уже 2850 гектаров, передает "АиФ-Ростов".

"Не допускается ввоз, вывоз, использование и реализация подкарантинной продукции, зараженной картофельной молью"

- Росссельхознадзор Ростовской области

В первую очередь карантин затронул самих фермеров, которым запретили выращивать продукцию и даже пасти скот на запретных территориях. Запрет коснулся и техники аграриев, которую запретили использовать на других полях.

Теперь российским хозяйкам придется обходиться без полюбившихся донских овощей, а с учетом того, что гусеница картофельной моли не брезгует и другими овощами, причем их листьями, стеблями и плодами, более тщательно относиться к покупкам на овощных рынках.