Россия вернула Турции зараженные персики

Опубликовано: 15:11, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В черноморский порт РФ пришло судно с зараженными персиками и нектаринами из Турции. Россельхознадзор постановил вернуть товар отправителю.

Россельхознадзор не пустил в Россию персики и нектарины из Турции.

Турецкие фрукты прибыли в морской порт Туапсе, проверка, проведенная специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, показала заражение персиков и нектаринов плодовой мухой и цветочным трипсом.

Зараженную поставку фруктов отправили назад турецкому поставщику.

Отметим, что крупным поставщиком персиков в Россию является также Грузия, в этом сезоне экспортный фрукт принес стране $4 млн, из них почти 90% - российские покупатели.