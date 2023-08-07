РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия вернула Турции зараженные персики

Россия вернула Турции зараженные персики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В черноморский порт РФ пришло судно с зараженными персиками и нектаринами из Турции. Россельхознадзор постановил вернуть товар отправителю.

Россельхознадзор не пустил в Россию персики и нектарины из Турции.

Турецкие фрукты прибыли в морской порт Туапсе, проверка, проведенная специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, показала заражение персиков и нектаринов плодовой мухой и цветочным трипсом.

Зараженную поставку фруктов отправили назад турецкому поставщику.

Отметим, что крупным поставщиком персиков в Россию является также Грузия, в этом сезоне экспортный фрукт принес стране $4 млн, из них почти 90% - российские покупатели.

Турция запретила экспорт оливкового масла

Турция запретила экспорт оливкового масла

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version