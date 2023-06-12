Грузия запрещает суррогатное материнство для иностранцев

Опубликовано: 16:54, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Грузии отреагировало на наплыв зарубежной рекламы, предлагающей грузинским женщинам стать суррогатными материями для иностранных пар – эта услуга будет запрещена. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, пользоваться услугами грузинских суррогатных матерей смогут только граждане Грузии.

Как сообщил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в скором времени в республике будет запрещено использовать суррогатных матерей-грузинских гражданок для вынашивания детей иностранных пар. Только граждане Грузии получат возможность производить потомство при посредстве грузинских суррогатных матерей.

"Согласно новому законопроекту, мы бы хотели, чтобы это было разрешено лишь для граждан Грузии. Чтобы иностранные граждане не смогли делать заказы, не хочу говорить грубо, но напрямую размещают заказы"

– Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр пояснил, что правительство встревожено массированной зарубежной рекламой работы суррогатной матерью, и прежде всего его беспокоит то, что соответствующие фирмы ничего не сообщают о дальнейшей судьбе детей, выношенных гражданками Грузии. В связи с этим Кабмин принял решение взять ситуацию под свой контроль.

Суррогатное материнство в Грузии

Иностранные фирмы привлекают гражданок Грузии деньгами: за каждого выношенного ребенка иностранный пары им предлагают по $15 тыс. При этом компания-посредник также берет с иностранцев, не имеющих возможности самостоятельно выносить ребенка, $10-15 тыс.

Как пишет Спутник-Грузия, у Тбилиси нет открытой официально статистики суррогатных матерей и рожденных от них детей. Есть лишь неподтвержденные данные, что всего их в республике более 3 тыс.

Законы о суррогатном материнстве

Гарибашвили также напомнил о мировом опыте контроля за работой суррогатных матерей: в Германии, Италии и Литве гражданкам запрещено становиться суррогатными матерями для плодов иностранных пар. При этом он не упомянул Россию, где это также находится под запретом.

Премьер-министр Грузии уточнил, что законопроект на данный момент находится в стадии рассмотрения в парламенте, и заявил, что ждет его согласования.