Грузия все еще привлекательна для инвесторов – власти

Инвестиционная привлекательность Грузии остается на высоком уровне, уверенность в этом выразил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе.
Таким образом он прокомментировал отмеченный статистикой факт сокращения прямых инвестиций из-за рубежа.
Замминистра напомнил, что в минувшем году в целом процентные ставки находились на высоком уровне во всем странах мира. Кроме того, государства, обладающие самыми мощными экономиками, проводили выборы. Оба этих фактора, уверен Цинцадзе, и повлияли негативно на показатели Грузии.
Чиновник обратил внимание на то, что в прошлом году темпы инвестиций в мире упали на 8%, а в ЕС и Европе в целом показатель составил 45%.
"Если рассматривать соотношение прямых иностранных инвестиций к размеру экономики, то по этому показателю Грузия по-прежнему является одним из лидеров в мире"
– Цинцадзе