Вестник Кавказа

Грузия все еще привлекательна для инвесторов – власти

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Грузии убеждено, что экономика страны остается стабильной, несмотря на уменьшение количества прямых инвестиций из-за рубежа, которому есть разумные объяснения.

Инвестиционная привлекательность Грузии остается на высоком уровне, уверенность в этом выразил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе.

Таким образом он прокомментировал отмеченный статистикой факт сокращения прямых инвестиций из-за рубежа.

Замминистра напомнил, что в минувшем году в целом процентные ставки находились на высоком уровне во всем странах мира. Кроме того, государства, обладающие самыми мощными экономиками, проводили выборы. Оба этих фактора, уверен Цинцадзе, и повлияли негативно на показатели Грузии.

Чиновник обратил внимание на то, что в прошлом году темпы инвестиций в мире упали на 8%, а в ЕС и Европе в целом показатель составил 45%.

"Если рассматривать соотношение прямых иностранных инвестиций к размеру экономики, то по этому показателю Грузия по-прежнему является одним из лидеров в мире"

– Цинцадзе

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