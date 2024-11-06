Иностранные инвестиции в Грузию снизились на 30%

В прошлом году объем прямых иностранных вложений в Грузию сократился. Великобритания заняла первое место по инвестициям в страну.

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году снизился почти на 30%, по данным "Сакстат".

Всего в Грузию вложили $1,3 млрд. Великобритания сделала больше всего инвестиций - $448,2 млн. Второе и третье место заняли Мальта ($175,8 млн) и Нидерланды ($151,7 млн).

Финансовая и страховая сферы получили больше всего вложений. Следом идут обрабатывающая промышленность и сектор недвижимости.