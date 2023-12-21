Грузия вошла в тридцатку лучших кухонь мира

Известный кулинарный путеводитель поставил грузинскую кухню на 26 место в списке лучших кухонь мира. Тройку лучших открыли итальянская, японская и греческая кухни.

Грузинская кухня вошла в тридцатку лучших кухонь мира 2023/2024 по версии известного кулинарного путеводителя TasteAtlas

Издание поместило грузинскую кухню на 26 строчку в рейтинге.

В сообщении говорится, что на основе оценок свыше 395 тыс блюд и более 115 тыс продуктов питания, кухни разных стран мира получили лучшие средние оценки для своих соответствующих 50 блюд и продуктов питания с самым высоким рейтингом.

Там также сказано, что, если две кухни получили одинаковый средний рейтинг, то блюдо с более высоким рейтингом получает более высокий рейтинг.

В тройке лучших оказались итальянская, японская и греческая кухни. Далее расположились португальская, китайская, индонезийская, мексиканская, французская, испанская и перуанская кухни.

Стоит добавить, что русская кухня в рейтинге находится на 41-м месте.