Вестник Кавказа

Грузия увеличивает число рейсов в Китай

Грузия увеличивает число рейсов в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столицу Грузии и китайский город Чэнду свяжут прямые рейсы. В скором времени между республикой и КНР вступит в силу безвизовый режим.

Авиаперевозчик Georgian Airways в июне начнет совершать полеты из Тбилиси в китайский город Чэнду. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.

Документ о прямом авиасообщении между городами был подписан главой авиаперевозчика, властями провинции Сычуань и города Чэнду.

Кроме этого, соглашение предполагает укрепление связей в сфере экономики культуры и бизнеса.

Также планируется внедрить современные платформы по продаже аваибилетов.

Ранее власти Грузии и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме. После того, как документ вступит в силу, граждане Грузии смогут находиться на территории КНР без визы до 30 дней.

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