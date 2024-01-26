Грузия усилит контроль на границах после попытки транзита взрывчатки

На пропускных пограничных пунктах Грузии усилят контроль за визитерами и их багажом после попытки использовать страну как транзитную зону для транспортировки взрывчатки в Россию, сообщили в МВД страны.

Меры по контролю границы Грузии усилены, а в скором времени на ней заработают новые технологии контроля визитеров, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

"Граница максимально контролируется. Вместе со Службой государственной безопасности мы проверяем всех. Мы говорим о пограничном контроле, о монтаже системы распознавания лиц. Внедрена новая программа и проверяется"

- Вахтанг Гомелаури

За минувший 2023 год в стране было зафиксировано 7 157 742 въезда в Грузию иностранцев, транзитные въезды за год составили 1,3 млн, а въезды менее чем на 24 часа – 1,6 млн, сообщили в МВД страны, передает Sputnik Грузия.

По числу въездов и выездов за минувший год на первом месте россияне, на втором – граждане Турции, на третьем – граждане Армении.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Грузия за прошедший 2023 год получила более $4 млрд за счет туристических доходов. Туризм в стране начал восстанавливаться после пандемии. Лидером по трате денег в Грузии стала Россия - почти $940 млн. Доход от россиян за 2023 год увеличился на 4,7%, от граждан Турции – на 58%, а от граждан стран ЕС – почти на 65%.