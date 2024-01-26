Грузия получила более $4 миллиардов за счет туристических доходов. Туризм в стране начал восстанавливаться после пандемии. Лидером по трате денег в Грузии стала Россия.

ЗАГ: Грузия установила новый рекорд по доходам от туризма

Грузия получила более $4 миллиардов за счет туристических доходов. Туризм в стране начал восстанавливаться после пандемии. Лидером по трате денег в Грузии стала Россия.

В прошлом году Грузия получила от туристических доходов более $4,1 млрд, сообщает пресс-служба грузинского Национального банка.

Грузия восстанавливает туризм после спада, вызванного коронавирусной пандемией. За последние три года туристические доходы страны растут.

Доходы от туризма

В регуляторе заявили, что в 2023 году доходы увеличились на 17,3%, по сравнению с 2022 годом. При этом на 26,2% они превысили показатели 2019 года.

Отмечается, что больше всего денег в Грузии оставили российские туристы – почти $940 млн. Доход от россиян за 2023 год увеличился на 4,7%, от граждан Турции – на 58%, а от граждан Европейских стран – почти на 65%.

Россияне в Грузии в 2023 году

Число россиян, побывавших в Грузии в 2023 году, составило 1,2 млн – 23,2% от общего числа визитеров. В прошлом году страну посетило более 7 млн иностранных граждан, пишет Национальная служба статистики.