Где будут отдыхать россияне этой весной?

Россияне определились со странами, которые посетят этой весной. Сервис по продаже авиабилетов составил рейтинг стран, куда вошли Турция, Грузия и Армения.

Онлайн-сервис по продаже авиабилетов OneTwoTrip обнародовал список самых востребованных у индивидуальных путешественников этой весной стран.

После анализа поисковых запросов на размещение в отелях и просмотра 20 популярных направлений специалисты заявили, что лидером рейтинга является Турция – 17% туристов из России хотят посетить эту страну весной.

Второе место заняла Грузия, куда намерены отправиться 12% путешественников. В тройку вошел Тайланд (11%). Далее расположились Арабские Эмираты (8%) и Армения (6%).

В десятку также попали Китай, Казахстан, Италия, Великобритания и Франция.