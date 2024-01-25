Россия за год приняла 8,5 млн иностранных туристов

В 2023 году Россию с туристическими целями посетили 8,5 млн иностранцев. Турпоток вырос по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году в России побывали около 8,5 млн туристов из других стран. Информацию, полученную от погранслужбы ФСБ РФ, озвучил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития России Никита Кондратьев.

"Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год) у нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению в 2022 годом маленький - 3,5%, но все же он есть"

– директор департамента

Росту иностранного турпотока поспособствовало, в том числе открытие для групповых туристов из Китая и Ирана. Также вырос поток туристов из исламских государств, они чаще всего выбирают для посещения Татарстан и расположенную там "Северную Мекку".