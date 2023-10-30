Российский Болгар: как посетить ”Северную Мекку”

В прошлом году туристический поток из исламских стран в Россию вырос в полтора-два раза. Самым притягательным регионом РФ для зарубежных мусульман остается Татарстан. Болгар - это одно из древнейших поселений Татарстана. Расскажем, где находится Болгар и чем этот город известен, как туда добраться из Казани и что там посмотреть.

Кроме исламской архитектуры туристов привлекает в Татарстане развитие халяльного туризма и инфраструктуры. Болгар когда-то был столицей древнего и развитого государства на востоке Европы - Волжской Булгарии, также этот город был самой первой столицей Золотой Орды. Теперь здесь находится один из трех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане.

Где находится Болгар?

Болгар - это один из городов Среднего Поволжья. Город лежит на берегу Волги, на юго-западе Татарстана, который входит в состав РФ. Эта территория относится к Поволжскому экономическому району и Приволжскому федеральному округу. Болгар служит административным центром Спасского района. Главную ценность для туристов представляет именно Болгарское городище, расположенное около современного города Болгар. Расстояние от Казани составляет всего 80 км, но по автомобильной дороге оно увеличивается до 180 км.

Чем славится Болгар?

История города восходит к периоду не позднее начала X века. Стратегическое расположение Болгара на важных торговых путях, которыми пользовались торговцы из Руси, Средней Азии, Персии, Византии и Китая, способствовало быстрому разрастанию города. Крупным центром Волжской Булгарии был и пригород Болгара - Ага-Базар. Его руины лежат на левом берегу Волги около Болгара.

Известно, что в 922 году жители Болгара, как и многие другие волжские булгары, приняли ислам в результате визита делегации из Багдада. Более того, правитель Алмуш провозгласил ислам государственной религией Волжской Булгарии, вытеснив язычество. В честь этого события каждый май уже более 30 лет в Болгаре проводится фестиваль “Изге Болгар жыены”. В этом мае в Казани также пройдет 15-й форум “Россия-Исламский мир”.

В Болгаре можно увидеть уникальные образцы болгаро-татарской архитектуры XIII-XIV веков. Таким образом, это самый северный регион мира, где еще сохранилась исламская архитектура средневековья. Из-за уникальности города паломники прозвали Болгар "Северной Меккой", паломничество сюда осуществляется уже много веков.

Кто разрушил Болгар?

На протяжении веков Булгар не раз разрушали и снова восстанавливали. В 1220 году город был сожжен русскими князьями, которые периодически организовали военные походы на Волжскую Булгарию. В 1236 году город снова горел во время Монгольского нашествия. Потом Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды. Кроме набегов ханов Золотой Орды Болгар подвергся нашествию Тамерлана, походам русских князей и разграблению ушкуйниками. В XV веке столичный статус уже перешел к Казани, уже переживавшей сильный рост в XIII-XIV веках.

Как добраться в Болгар из Казани?

Многие казанские турфирмы возят туристов в Болгар в рамках однодневной поездки. Туры есть как групповые по приемлемым ценам около 2-3 тысяч рублей, так и индивидуальные. Из Казани в древний город можно добраться и самостоятельно.

Если ехать в Казань летом, то самый приятный способ, чтобы добраться до Болгара - это скоростной речной транспорт: метеор плывет по Волге чуть больше 2 часов. К сожалению, осенью-весной этот рейс не ходит.

На автовокзал Болгара из Казани прибывают автобусы, время в пути около 3,5 часов, но они ходят не каждый день.

Для любителей путешествовать на автомобиле в конце прошлого года вышел аудиогид, который включает десятки локаций по дороге от Казани до Болгара. Путь между двумя городами на личном или арендованном транспорте займет примерно 2,5 часа.

Что посмотреть в Болгаре?

Болгарский историко-археологический комплекс входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, это главный туристический объект Спасского района. На его территории есть множество памятников:

В первую очередь стоит уделить внимание Северному и Восточному мавзолеям, фундаменту и элементам стен соборной мечети, Большому и Малому минаретам.

Около мечети есть Ханский дворец, Ханская усыпальница и фундамент Ханской бани.

Также там есть Белая, Черная и Красная палаты.

В здании Успенской церкви находится музей.

За пределами комплекса у Южных ворот можно увидеть восстановленные руины Малого городка.

Из современных достопримечательностей Болгара стоит увидеть речной порт, набережную, верблюжью и страусиную фермы, а также многочисленные музеи (Дом лекаря, Музей ислама с самым большим в мире печатным Кораном, Музей Хлеба, Музей болгарской цивилизации, Колодец Габдрахмана и Музей письменности).

Отдельного упоминания заслуживает современная, но очень красивая Белая мечеть, напоминающая Тадж-Махал. Мечеть окружает архитектурный ансамбль с бассейнами.

Что посмотреть в Татарстане кроме Болгара?

Приезжая в Татарстан, в первую очередь туристы посещают Казань и остров-град Свияжск - там также есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, у туристов пользуется популярностью Елабужское городище, Храм всех религий в казанском поселке Старое Аракчино и еще один город на Волге - Тетюши.