Вестник Кавказа

Грузия стала популярнее у туристов

Грузия стала популярнее у туристов
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток в Грузии за прошлые три месяца возрос на 11%. Всего республику посетили 930 тыс путешественников за первый квартал этого года.

Туристических поездок в Грузию за первые три месяца этого года стало больше на 11%. Всего с января по март страну посетили 939 тыс туристов. Информацию об этом распространила Национальная администрация туризма Грузии.

Отмечается, что туристическая сфера Грузии вернулась к допандемийным цифрам. В 2019 году Грузию посетили на 6,4% меньше, по сравнению с таким же периодом нынешнего года.

Общее число завершенных визитов в республику за первые три месяца этого года составило 1,3 млн человек, что на 7,6% больше такого же периода прошлого года.

Также сообщается, что эти цифра больше на 80% допандемийного 2019 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1540 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot; проведет митинг в поддержку закона об иноагентах

"Грузинская мечта" проведет митинг в поддержку закона об иноагентах

В тбилисских школах не обнаружили взрывные устройства

В тбилисских школах не обнаружили взрывные устройства

Грузия перестанет быть безопасной из-за закона об иноагентах – Берлин

Грузия перестанет быть безопасной из-за закона об иноагентах – Берлин

Женщины вышли на марш в Тбилиси

Женщины вышли на марш в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы