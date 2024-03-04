Грузия стала популярнее у туристов

Туристический поток в Грузии за прошлые три месяца возрос на 11%. Всего республику посетили 930 тыс путешественников за первый квартал этого года.

Туристических поездок в Грузию за первые три месяца этого года стало больше на 11%. Всего с января по март страну посетили 939 тыс туристов. Информацию об этом распространила Национальная администрация туризма Грузии.

Отмечается, что туристическая сфера Грузии вернулась к допандемийным цифрам. В 2019 году Грузию посетили на 6,4% меньше, по сравнению с таким же периодом нынешнего года.

Общее число завершенных визитов в республику за первые три месяца этого года составило 1,3 млн человек, что на 7,6% больше такого же периода прошлого года.

Также сообщается, что эти цифра больше на 80% допандемийного 2019 года.