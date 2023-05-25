Опубликовано: 15:38, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из самых привлекательных направлений для туристов из России остается Грузия. Страны недавно возобновили авиасообщение и уже были совершены первые рейсы.

Российский сервис онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты "Туту.ру" сообщил о популярности направлений в Грузию среди граждан России.

В компании отметили, что Грузия по популярности входит в десятку стран для путешествий, обгоняя Марокко, но уступая Турции и другим государствам ближнего зарубежья.

Там подчеркнули, что в Грузию можно будет отправиться за 45 тыс рублей в обе стороны. При этом в "Туту.ру" добавили, что спрос на поездки в Грузию увеличился на прошлой неделе.