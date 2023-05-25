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Грузия привлекла россиян

Грузия привлекла россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Одним из самых привлекательных направлений для туристов из России остается Грузия. Страны недавно возобновили авиасообщение и уже были совершены первые рейсы.

Российский сервис онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты "Туту.ру" сообщил о популярности направлений в Грузию среди граждан России.

В компании отметили, что Грузия по популярности входит в десятку стран для путешествий, обгоняя Марокко, но уступая Турции и другим государствам ближнего зарубежья.

Там подчеркнули, что в Грузию можно будет отправиться за 45 тыс рублей в обе стороны. При этом в "Туту.ру" добавили, что спрос на поездки в Грузию увеличился на прошлой неделе.

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