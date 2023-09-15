Грузия поднимает зарплаты чиновникам

Опубликовано: 18:55, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С нового года грузинских чиновников ждет индексация заработной платы: рост их денежного довольствия будет небольшим, но вполне ощутимым, рассказал глава правительства страны Ираклий Гарибашвили.

Зарплаты госслужащих в Грузии с нового года вырастут на 10%, сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

В соответствии с законом, который начал работать с 1 января нынешнего 2023 года, зарплаты чиновников будут индексироваться вплоть до 1 января 2026 года на половину процентной разницы ежегодного роста зарплат в частном секторе, передает Sputnik Грузия.

После 2026 года зарплаты грузинских бюджетников будут расти еще больше - на полную процентную разницу, а средняя номинальная зарплата в госсекторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в коммерческих структурах.

Напомним, сейчас зарплата в государственном секторе - чуть более 1 тыс лари, она формируется из основной ставки и коэффициента, который зависит от класса чиновника и занимаемой им позиции.

($1 = 2,6362 грузинских лари)