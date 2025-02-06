Вестник Кавказа

Грузия назначила нового посла в Казахстане

Грузия назначила нового посла в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Леван Диасамидзе стал новым послом Грузии в Казахстане. В МИД страны заявили, что ранее дипломат занимал пост посла в Молдавии, Германии и Австрии.

Новым грузинским послом в Казахстане назначен Леван Диасмаидзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Грузии.

В министерстве заявили, что Диасамидзе обладает длительным опытом деятельности в МИД, а также в дипломатических и консульских представительствах Грузии за рубежом.

В ведомстве также напомнили, что с 2022 года по настоящее время дипломат руководил грузинским посольством в Молдавии, а также был послом в Германии и Австрии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.