Грузия назначила нового посла в Казахстане

Леван Диасамидзе стал новым послом Грузии в Казахстане. В МИД страны заявили, что ранее дипломат занимал пост посла в Молдавии, Германии и Австрии.

Новым грузинским послом в Казахстане назначен Леван Диасмаидзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Грузии.

В министерстве заявили, что Диасамидзе обладает длительным опытом деятельности в МИД, а также в дипломатических и консульских представительствах Грузии за рубежом.

В ведомстве также напомнили, что с 2022 года по настоящее время дипломат руководил грузинским посольством в Молдавии, а также был послом в Германии и Австрии.