Грузия и Казахстан в 2,7 раза нарастили товарооборот

Почти в три раза вырос взаимный товарооборот между Грузией и Казахстаном. Основным драйвером стал выросший экспорт товаров из Грузии, прежде всего автомобилей и минеральной воды.

Торговля между Казахстаном и Грузией развивается, за год взаимный товарооборот вырос в 2,7 раза.

Товарооборот вырос почти втрое и достиг уровня выше $735 млн, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

Казахстан вошел в список крупнейших торговых партнеров Грузии, в десятке от занимает восьмое место.

Активный рост товарооборота связан в первую очередь с увеличением экспорт грузинских товаров в Казахстан. За 2023 года Казахстан приобрел у Грузии продукции на сумму превышающую $700 млн, это в три раза больше, чем годом ранее. Главные экспортные товары: легковые автомобили (40 тыс автомобилей за год), минеральные воды («Боржоми»), вино.