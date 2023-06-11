Грузия будет готова стать кандидатом в ЕС к концу июня

Опубликовано: 20:19, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт "Грузинской мечты"

Все условия Евросоюза для получения статуса кандидата будут выполнены Грузией до июля. В Тбилиси рассчитывают что Евросоюз примет справедливое решение.

Грузия выполнит все 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС, к концу текущего месяца, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта".

"Мы активно работаем над реализацией плана из 12 пунктов. К концу июня реализация всех реформ будет завершена, и страна будет полностью готова к получению статуса кандидата"

– Ираклий Кобахидзе

Политик выразил надежду, что Евросовет в итоге в конце года примет справедливое, а не такое, как в прошлом году, решение.

Поляризация в Грузии

Глава "Мечты" уточнил, что в Брюсселе знают о работе грузинского правительства по выполнению условий, постановленных Евросоюзом.

Он указал, что из 12 требований самое трудновыполнимое - это деполяризация общества: ее нельзя реализовать путем реформ, единственный выход - снижение напряженности внутри оппозиции, но за это "Мечта" не отвечает.

Напомним, промежуточную оценку Еврокомиссия даст летом, окончательное решение поступит в конце года.