Гранты помогут реализовать пять культурных проектов в Северной Осетии

Благодаря грантовой поддержке в Северной Осетии будет реализовано пять проектов в области культуры. В частности, планируется перевести на осетинский поэму "Руслан и людмила".

Североосетинские культуртрегеры получили президентскую финансовую поддержку. Всего в грантовом конкурсе одержали победу 5 проектов.

«В общей сложности на воплощение всех этих инициатив будет выделено 13,5 миллиона рублей. И это лучший результат по сумме привлеченных средств в СКФО»

– Общественная палата республики.

Благодаря грантовой поддержке, в частности, планируется перевести на осетинский поэму «Руслан и Людмила», осуществить постановку «Земля нартов» и провести конкурс героической песни.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии появится «город туристов». Им станет село Кобань.