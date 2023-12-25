Вестник Кавказа

Гранты помогут реализовать пять культурных проектов в Северной Осетии

Гранты помогут реализовать пять культурных проектов в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благодаря грантовой поддержке в Северной Осетии будет реализовано пять проектов в области культуры. В частности, планируется перевести на осетинский поэму "Руслан и людмила".

Североосетинские культуртрегеры получили президентскую финансовую поддержку. Всего в грантовом конкурсе одержали победу 5 проектов.

«В общей сложности на воплощение всех этих инициатив будет выделено 13,5 миллиона рублей. И это лучший результат по сумме привлеченных средств в СКФО»

– Общественная палата республики.

Благодаря грантовой поддержке, в частности, планируется перевести на осетинский поэму «Руслан и Людмила», осуществить постановку «Земля нартов» и провести конкурс героической песни.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии появится «город туристов». Им станет село Кобань.

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