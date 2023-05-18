Госдеп: США приветствуют переговоры Азербайджана и Армении в Москве

Опубликовано: 23:12, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В США выступают за продолжение прямых переговоров Азербайджана и Армении, и не важно, где именно они будут проходить. В ближайшее время Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Москве.

В Госдепе США прокомментировали предстоящие переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Москве.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут встречу в российской столице на следующей неделе, 25 мая.

"Мы приветствуем сообщения о том, что стороны намерены продолжать обсуждения. <…> Мир в пределах досягаемости и что прямой диалог - ключ к решению этих проблем. Прямые переговоры между сторонами принципиально важны, и мы рады, что они ведутся, где бы они ни проходили - в Арлингтоне, Брюсселе или Москве"

– замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател

Он добавил, что диалог сторон, состоявшийся в начале месяца в американском Арлингтоне в США оценивают как конструктивный.