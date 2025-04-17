Горы Карачаево-Черкесии потрясло землетрясение

В горах Северного Кавказа произошло еще одно землетрясение. В этот раз его зафиксировали недалеко от Домбая в КЧР, магнитуда составила 3,9.

Сейсмическую активность зафиксировали в горной местности Карачаево-Черкесии (КЧР), согласно данным Единой геофизической службы РАН.

Приборы специалистов зафиксировали подземные толчки примерно в 6 утра в 5 км от Домбая. Их магнитуда составила 3,9, а эпицентр находился на глубине 10 километров.

Со слов очевидцев, которые передают СМИ, землетрясение ощущалось в Абхазии.

Напомним, что это второе землетрясение, произошедшее на Северном Кавказе за последние два дня. Накануне подземные толчки зафиксировали рядом с Магасом в Ингушетии.