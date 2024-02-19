Горные районы Ингушетии и Чечни засыплет снегом

В горных районах Ингушетии Чечни пройдут снегопады. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Столбики термометров днем будут подниматься до +13 градусов.

Синоптики предупредили жителей предгорных и горных районов Ингушетии и Чечни: 16 и 17 марта в горных районах республики пройдет мокрый снег. Мокрый снег может налипать на проводах и деревьях, создавая проблемы с электроснабжением и инфраструктурой.

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер будет дуть с восточной четверти, затем изменится на северо-западный. Скорость ветра составит 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Днем 17 марта в указанных регионах порывы ветра могут достигать 15-18 м/с, что может усугубить ситуацию и увеличить риск возможных неприятностей»

– пресс-служба Северо-Кавказского управления

Ночные температуры: ожидается, что столбики термометров будут находиться в диапазоне от -4 до 1 градуса. При прояснении погоды возможно еще большее похолодание, что делает ситуацию еще более неприятной и вызывает опасения относительно возможных замерзаний и проблем с теплоснабжением.