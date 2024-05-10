Вестник Кавказа

Горячая вода вернулась в центр Краснодара

Горячая вода вернулась в центр Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальщики Краснодара вернули центру города горячую воду. Об этом информирует дежурно-диспетчерская служба города.

В Центральном округе Краснодара произошла авария, которая привела к нарушению горячего водоснабжения. Благодаря оперативным действиям коммунальных служб удалось быстро устранить проблему и восстановить водоснабжение.

«Авария устранена. Горячая вода в жилые дома подана»

– дежурно-диспетчерской службы города.

Причины аварии, приведшей к нарушению горячего водоснабжения в Центральном округе Краснодара, заключаются в одновременно произошедших 2 авариях.

После устранения аварий специалисты приступили к восстановлению горячего водоснабжения в Центральном округе Краснодара. Быстрая реакция специалистов и слаженная работа коммунальных служб позволили минимизировать временные неудобства для жителей района.

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