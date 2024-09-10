Вестник Кавказа

Гонконг ввел безвизовый режим для Грузии

Гонконг ввел безвизовый режим для Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со следующей недели грузинские путешественники смогут посещать Гонконг без виз. Это сало возможно благодаря соглашению, достигнутому между грузинским руководством и властями Гонконга

Граждане Грузии смогут путешествовать в Гонконг без виз. Об этом сказано в заявлении МИД республики.

"Достижение соглашения о безвизовом режиме между сторонами Грузии и Гонконга стало возможным в результате активной работы"

– пресс-службы ведомства

Безвиз для грузинских граждан начнет действовать с 30 сентября.

Напомним, благодаря тому, что Гонконг имеет в Китае статус специального административного района, он может проводить независимую и визовую политику.

 

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