Гонконг ввел безвизовый режим для Грузии

Со следующей недели грузинские путешественники смогут посещать Гонконг без виз. Это сало возможно благодаря соглашению, достигнутому между грузинским руководством и властями Гонконга
Граждане Грузии смогут путешествовать в Гонконг без виз. Об этом сказано в заявлении МИД республики.
"Достижение соглашения о безвизовом режиме между сторонами Грузии и Гонконга стало возможным в результате активной работы"
– пресс-службы ведомства
Безвиз для грузинских граждан начнет действовать с 30 сентября.
Напомним, благодаря тому, что Гонконг имеет в Китае статус специального административного района, он может проводить независимую и визовую политику.