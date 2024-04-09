Голосование по закону об иноагентах в Грузии запланировано на сегодня

В Грузии парламент проголосует в первом чтении по закону об иноагентах. Сегодня он будет вынесен на пленарное заседание. Вчера закон рассмотрел комитет по юридическим вопросам.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что голосование в первом чтении по закону об иноагентах пройдет сегодня.

Он напомнил, что вчера комитет по юридическим вопросам рассмотрел закон в первом чтении. Депутат добавил, что сегодня он будет вынесен на пленарное заседание.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 15 апреля начались обсуждения законопроекта об иноагентах в Грузии. Против него выступили оппозиция, президент страны Саломе Зурабишвили, представительство ЕС и американское посольство.

Комитет вчера одобрил законопроект на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Противники считают, что он будет препятствовать интеграции Грузии в Европу.