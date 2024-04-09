Протесты против закона об иноагентах завершились в Тбилиси

Митинг, направленный против закона об иностранных агентах, окончен в Тбилиси. Большинство его участников разошлись по домам. Однако они намерены вернуться к парламенту завтра.

Демонстранты, участвовавшие сегодня в акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси, покинули место митинга, сообщают СМИ.

Однако они собираются возвратиться к зданию парламента завтра. Сбор назначен на 11:00 по местному времени (10.00 мск). Таким образом демонстрация начнется перед обсуждением законопроекта, которое будет проходить в рамках пленарного заседания.

Отметим, что некоторые демонстранты все же остаются на ночь у стен законодательного органа.

Задержания

Во время протестов сегодня в какой-то момент начались беспорядки, а точнее стычки с полицией. Начались задержания.

По информации МВД, в общей сложности было задержано 14 нарушителей общественного порядка. Они сопротивлялись правоохранителям и наносили им словесные оскорбления.

В министерстве уточнили, что от действий протестующих пострадал один полицейский.

СМИ сообщают, что в числе оппозиционер, лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Закон об иноагентах в Грузии – что это такое?

Отозванный год назад и внесенный снова в 2024 году законопроект вводит понятие "организаций, проводящих интересы иностранной силы". Именно они и будут считаться иноагентами. Такие организации войдут в особый реестр и должны будут ежегодно подавать декларацию о финансах. Иных ограничений на их деятельность накладываться не будет.

Подавать заявление о включении в реестр должны будут лишь СМИ и НПО, финансирование которых более чем на 20% идет из-за границы. Никакие другие юридические и в принципе никакие физические лица иноагентами становиться не будут.

За нарушение положений закона предусмотрено только одно наказание – штраф.