Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

Опубликовано: 19:13, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию вокруг Карабаха.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Встреча прошла в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Карабаха.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.