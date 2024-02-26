Главы МИД России и Азербайджана встретились в Анталье

Переговоры министров иностранных дел России и Азербайджана прошли в Анталье. Беседа состоялась "на полях" III Дипломатического форума в Анталье.
Фото с переговоров Сергей Лаврова и Джейхуна Байрамова распространило российское внешнеполитическое ведомство.
В Анталье глава МИД РФ принимает участие в специальной сессии форума.
Напомним, глава МИД АР приезжал в Москву в начале декабря минувшего года – пятого декабря в российской столице прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских стран.
Еще одно мероприятие с совместным участием Лаврова и Байрамова прошло в Тегеране: 23 октября Иран принял министерскую встречу платформы "3+3".
Встреча с Хаканом Фиданом
Ранее сегодня российский министр также "на полях" форума встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Дипломаты поговорили об основных моментах мировой повестки, обсудили ближневосточное урегулирование, положение дел в Северной Африке и Черноморье.
Кроме того, дипломаты также "сверили часы" по актуальным темам двустороннего сотрудничества в политической и экономической сфере.