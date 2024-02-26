Вестник Кавказа

Главы МИД России и Азербайджана встретились в Анталье

Главы МИД России и Азербайджана встретились в Анталье
© Фото: МИД России
Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели переговоры "на полях" Дипломатического форума в Анталье. Фото со встречи опубликовано в канале МИД России в Telegram. Ранее российский министр встретился с турецким коллегой.

Переговоры министров иностранных дел России и Азербайджана прошли в Анталье. Беседа состоялась "на полях" III Дипломатического форума в Анталье.

Фото с переговоров Сергей Лаврова и Джейхуна Байрамова распространило российское внешнеполитическое ведомство.

В Анталье глава МИД РФ принимает участие в специальной сессии форума.

Напомним, глава МИД АР приезжал в Москву в начале декабря минувшего года – пятого декабря в российской столице прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских стран.

Еще одно мероприятие с совместным участием Лаврова и Байрамова прошло в Тегеране: 23 октября Иран принял министерскую встречу платформы "3+3".

Встреча с Хаканом Фиданом

Ранее сегодня российский министр также "на полях" форума встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Дипломаты поговорили об основных моментах мировой повестки, обсудили ближневосточное урегулирование, положение дел в Северной Африке и Черноморье.

Кроме того, дипломаты также "сверили часы" по актуальным темам двустороннего сотрудничества в политической и экономической сфере.

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