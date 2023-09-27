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Главы МИД Армении и Турции обсудили региональную повестку

Главы МИД Армении и Турции обсудили региональную повестку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мирзоян и Фидан обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Министр иностранных дел Турции с армянским коллегой провели телефонные переговоры.

Они затронули ситуацию на Южном Кавказе, также обсуждались вопросы, актуальные для двусторонних отношений.

«Стороны обсудили региональные события и вопросы повестки»

– пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении

Напомним, что накануне глава турецкого государства заявил о том, что надеется на скорое открытие Зангезурского коридора. По его словам, реализация данного проекта, будет выгодна и армянской стороне.

Баку: вопрос о Зангезурском коридоре будет решаться с Арменией мирно

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