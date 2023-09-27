Главы МИД Армении и Турции обсудили региональную повестку

Мирзоян и Фидан обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, представляющие двусторонний интерес.
Министр иностранных дел Турции с армянским коллегой провели телефонные переговоры.
Они затронули ситуацию на Южном Кавказе, также обсуждались вопросы, актуальные для двусторонних отношений.
«Стороны обсудили региональные события и вопросы повестки»
– пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении
Напомним, что накануне глава турецкого государства заявил о том, что надеется на скорое открытие Зангезурского коридора. По его словам, реализация данного проекта, будет выгодна и армянской стороне.