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Глава Восточно-Казахстанской области освобожден от должности

Глава Восточно-Казахстанской области освобожден от должности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Восточно-Казахстанской области был освобожден от должности указом президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, освобождающий от должности главу Восточно-Казахстанской области республики.

"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области"

– пресс-служба президента Казахстана

Ранее Ахметов в разное время работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны, премьер-министром Казахстана.

Напомним, что в Восточно-Казахстанской области почти сутки тушили лесной пожар. Несмотря на то, что возгорание локализовано, работы по борьбе с огнем продолжаются.

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