Глава Восточно-Казахстанской области освобожден от должности

Глава Восточно-Казахстанской области был освобожден от должности указом президента.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, освобождающий от должности главу Восточно-Казахстанской области республики.
"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области"
– пресс-служба президента Казахстана
Ранее Ахметов в разное время работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны, премьер-министром Казахстана.
Напомним, что в Восточно-Казахстанской области почти сутки тушили лесной пожар. Несмотря на то, что возгорание локализовано, работы по борьбе с огнем продолжаются.