Лесной пожар удерживают у населенных пунктов в Казахстане

Опубликовано: 20:08, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Огонь лесных пожаров в Абайской области не угрожает населенным пунктам. Борьбу с огнем ведут более 1900 пожарных и 360 единиц техники.

Пожарные сдерживают натиск огня за пределами населенных пунктов в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. Подчеркивается, что угроз населенным пунктам нет.

Уточняется, что к борьбе с огнем привлечены более 1900 человек и около 360 единиц техники экстренного ведомства. Всего с начала пожара на место осуществлено 1 526 сбросов воды.

Напомним, в Абайской области, где уже несколько дней полыхают лесные пожары, погибли 15 человек. Правительство окажет семьям погибших финансовую помощь.