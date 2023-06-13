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Лесной пожар удерживают у населенных пунктов в Казахстане

Лесной пожар удерживают у населенных пунктов в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Огонь лесных пожаров в Абайской области не угрожает населенным пунктам. Борьбу с огнем ведут более 1900 пожарных и 360 единиц техники.

Пожарные сдерживают натиск огня за пределами населенных пунктов в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. Подчеркивается, что угроз населенным пунктам нет.

Уточняется, что к борьбе с огнем привлечены более 1900 человек и около 360 единиц техники экстренного ведомства. Всего с начала пожара на место осуществлено 1 526 сбросов воды.

Напомним, в Абайской области, где уже несколько дней полыхают лесные пожары, погибли 15 человек. Правительство окажет семьям погибших финансовую помощь.

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