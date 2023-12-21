Глава СНБ Армении вернулся на свой пост спустя несколько часов после увольнения

Армен Абазян снова назначен главой СНБ Армении. Он занимает этот пост с осени 2020 года.
Директором Службы нацбезопасности Армении снова стал Армен Абазян, покинувший этот пост сегодня утром. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.
"Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении"
– пресс-служба
Ранее сегодня президент республики подписал указ, которым отправил в отставку директора СНБ.
Напомним, Абазян стал руководителем СНБ в ноябре 2020 года.
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