Глава СНБ Армении вернулся на свой пост спустя несколько часов после увольнения

Армен Абазян снова назначен главой СНБ Армении. Он занимает этот пост с осени 2020 года.

Директором Службы нацбезопасности Армении снова стал Армен Абазян, покинувший этот пост сегодня утром. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

"Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении"

– пресс-служба

Ранее сегодня президент республики подписал указ, которым отправил в отставку директора СНБ.

Напомним, Абазян стал руководителем СНБ в ноябре 2020 года.