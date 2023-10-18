Глава Республики Казахстан одобрил создание организации по русскому языку

Опубликовано: 13:07, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава РК Касым-Жомарт Токаев подписал документ, в котором сказано об одобрении проекта Международной организации. Ее деятельность будет направлена на продвижение русского языка во всем мире.

Глава РК Касым-Жомарт Токаев своим указом одобрил проект по открытию Международной организации по русскому языку. В указе отмечается, что русский язык будут продвигать, как язык для общения между странами СНГ, популяризировать и с помощью него будут создавать новые ветви взаимоотношений между странами.

Документом главы РК подчеркивается значимость русского языка в отношениях между соседними государствами.

«Целями организации являются: развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами договора; <…> содействие развитию сотрудничества между государствами по вопросам использования русского языка во всех возможных формах, в том числе в качестве средства доступа к мировым базам знаний и данных в области культуры, литературы, истории; содействие укреплению статуса русского языка как официального и/или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур»

- устав Международной организации по русскому языку

Про организацию

Идею о реализации проекта предложил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Документ о создании организации был подписан Советом глав государств СНГ в середине октября этого года.

Планируется, что представители организации будут работать в направлении популяризации русского языка во всем мире. Также на ее базе будет проходить обучения педагогов и научных сотрудников филологического направления.

Офис международной компании будет открыт в Сочи.