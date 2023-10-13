В Сочи откроется международный центр русского языка

Международная организация по русскому языку разместится на территории Сочи. Поручение по ее учреждению дал сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин на проходящем в Бишкеке саммите постсоветских стран. Отмечается, что инициатором идеи о создании организации был глава Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Основная цель организации популяризация русского языка не только на территории государств постсоветского пространства, но и по всему миру. Также подчеркивается, что с помощью нового международного сообщества планируется поддерживать дружбу среди представителей стран СНГ. Члены сообщества будут помогать с переводом классической литературы, готовить педагогов и научных сотрудников в сфере русского языка.
Документ об учреждении новой организации был подписан сегодня в Бишкеке президентами всех стран, которые участвовали в саммите.