В Сочи откроется международный центр русского языка

Опубликовано: 16:42, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр Международной организации, которая будет популяризировать и продвигать русский язык, планируют открыть в Сочи. Об этом сегодня заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Международная организация по русскому языку разместится на территории Сочи. Поручение по ее учреждению дал сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин на проходящем в Бишкеке саммите постсоветских стран. Отмечается, что инициатором идеи о создании организации был глава Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Основная цель организации популяризация русского языка не только на территории государств постсоветского пространства, но и по всему миру. Также подчеркивается, что с помощью нового международного сообщества планируется поддерживать дружбу среди представителей стран СНГ. Члены сообщества будут помогать с переводом классической литературы, готовить педагогов и научных сотрудников в сфере русского языка.

Документ об учреждении новой организации был подписан сегодня в Бишкеке президентами всех стран, которые участвовали в саммите.