Лидеры стран СНГ собрались в Бишкеке

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В столице Кыргызстана стартовал Саммит СНГ. Лидеры стран обсудят вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии, а также подведут итоги взаимодействия.

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова стартовал в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

Саммит начался в узком формате. После закрытого режима лидеры стран СНГ приступят к расширенной встрече, к ним присоединятся делегации.

В нем участвуют президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, главы Казахстана и Беларуси Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко, а также лидеры Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана – Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи главы государств Содружества намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, безопасности и экологии. Помимо этого, запланировано подведение итогов в 2023 году и определение планов на будущее на перспективу. Президенты также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

СНГ пережило трансформацию

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра политической информации Алексей Мухин, Содружество Независимых Государство переживает сегодня качественно новый этап существования.

"На данном этапе формат СНГ перешел от формы развода республик бывшего СССР – который достаточно долго, в течение двух с половиной десятилетий, эксплуатировался – к форме тесного взаимодействия. Сработали элементы взаимного притяжения и интереса, а также восстановление некоторых советских инфраструктурных проектов. В частности одним из таких проектов стал ЕАЭС как единое экономическое пространство для стран Евразии", - прежде всего сказал он.

"Поэтому сейчас СНГ – это вспомогательный механизм взаимодействия для эксплуатации новых форм сотрудничества между странами, бывшими прежде республиками СССР. Безусловно, в этом амплуа он полезен, необходим и используется в полной мере", - подчеркнул Алексей Мухин.

Где же Никол Пашинян?

Отсутствие на саммите в Бишкеке премьер-министра Армении Никола Пашиняна политолог объяснил прозападным выбором Еревана в его новой внешнеполитической стратегии.

"Никол Пашинян принял для себя решение, что ему взаимодействие с западными акторами и кураторами гораздо важнее, нежели интересы Армении. Это персональное решение Никола Пашиняна. Объяснения ему не может найти никто. Например, Ильхам Алиев прямо недавно высказался, что не понимает такого решения", - напомнил Алексей Мухин.