Глава Минобороны Турции поздравил коллегу в Азербайджане

Опубликовано: 12:18, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Министр обороны Турции поздравил азербайджанского коллегу с успешным завершением антитеррористической операцией в Карабахе.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Зкиром Гасановым, в ходе которого поздравил с успешным завершением антитеррористической операцией в Карабахе.

Он подчеркнул, что Турция традиционно рядом с Азербайджаном. Также он выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

В свою очередь Гасанов проинформировал собеседника о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям.

Также стороны обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.